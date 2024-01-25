В Китае разработали первую в мире оперативную память из жидкого металла

Как пишет портал Tomshardware, этот первое полностью гибкое резистивное устройство ОЗУ. Его основные компоненты представляют собой капли жидкого металлического галлия (заряд, используемый для значений 1/0 двоичной памяти). Каждая «капля» заправлена в своего рода ёмкость из растягивающегося биополимера Ecoflex.

Каждая «капля» может хранить 8 байт памяти, что меньше по сравнению с текущими устройствами DRAM, но ключевое отличие FlexRAM — возможность хранения информации в течение 12 часов после отключения устройства.

При этом жидкометаллическая ОЗУ имеет ограничение в 3500 циклов перезаписи. Хотя эксперты и не с восторгом смотрят на возможности новинки, тем не менее видят в этом изобретении потенциал для робототехники и будущих разработок. Сам факт создания такого устройства является многообещающим.

Как отметил Цзин Лю, один из исследователей из Университета Цинхуа, работавший над FlexRAM, из разработка предлагает «теоретическую основу и технический путь для будущих мягких интеллектуальных роботов, систем интерфейса мозг-машина и носимых / имплантируемых электронных устройств».