В Китае разработали первую в мире оперативную память из жидкого металла
Jing Liu, Tsinghua University via IEEE.org
Как пишет портал Tomshardware, этот первое полностью гибкое резистивное устройство ОЗУ. Его основные компоненты представляют собой капли жидкого металлического галлия (заряд, используемый для значений 1/0 двоичной памяти). Каждая «капля» заправлена в своего рода ёмкость из растягивающегося биополимера Ecoflex.
Каждая «капля» может хранить 8 байт памяти, что меньше по сравнению с текущими устройствами DRAM, но ключевое отличие FlexRAM — возможность хранения информации в течение 12 часов после отключения устройства.
При этом жидкометаллическая ОЗУ имеет ограничение в 3500 циклов перезаписи. Хотя эксперты и не с восторгом смотрят на возможности новинки, тем не менее видят в этом изобретении потенциал для робототехники и будущих разработок. Сам факт создания такого устройства является многообещающим.
Как отметил Цзин Лю, один из исследователей из Университета Цинхуа, работавший над FlexRAM, из разработка предлагает «теоретическую основу и технический путь для будущих мягких интеллектуальных роботов, систем интерфейса мозг-машина и носимых / имплантируемых электронных устройств».