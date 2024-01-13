В Китае создали ядерную батарейку, способную проработать 50 лет

Разработанная в Пекине, новинка является первой в мире, которая реализует миниатюризацию атомной энергии, размещая 63 ядерных изотопа в модуле, размером меньше монеты.

Betavolt заявила, что батарея уже находится на стадии пилотного тестирования и в конечном итоге будет массово производиться для коммерческих устройств, таких как телефоны и дроны.

Батарея работает, преобразуя энергию, выделяемую при распаде изотопов, в электричество. Первая ядерная батарея Betavolt может обеспечивать мощность 100 микроватт и напряжение 3 В, при размерах 15 x 15 x 5 кубических миллиметров.

Компания заявила о планах по производству батареи мощностью 1 ватт к 2025 году.

Эти маленькие батареи могут использоваться последовательно для производства большего количества энергии, что позволяет представить мобильные телефоны, которые никогда не нужно заряжать, и дроны, которые могут летать бесконечно.