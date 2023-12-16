В космической гонке новый участник: Rocket Lab запустила японский спутник

Эта миссия знаменует собой возрождение Electron после неудачи 19 сентября, когда неожиданная электрическая дуга привела к остановке двигателя второй ступени во время запуска спутника Capella Space. Rocket Lab устранила проблему, проведя расширенные наземные испытания и приняв профилактические меры для обеспечения беспрепятственного возвращения в полет.

Спутник QPS-SAR-5, важнейший компонент группировки iQPS для получения радиолокационных изображений с синтезированной апертурой, поднялся на орбиту высотой 575 километров. Благодаря этому успеху Rocket Lab не только закрепила за собой статус важного игркоа в области малых ракет-носителей, но и превзошла свой собственный рекорд по запускам, что создает предпосылки для еще более насыщенного 2024 года.