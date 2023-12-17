11:15, 17 декабря 2023
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В мире начал развиваться майнинг на факельном газе
Основатель криптокомпании Unblock Global Томас Окампо рассказал что привлёк $15 млн для развития майнинга на факельном газе. Unblock Global стала второй компанией в мире, продвигающей такой метод добычи криптовалют.
Ferra.ru
Окампо отметил, что компания займётся майнингом на факельном газе из Vaca Muerta в Аргентине — втором в мире месторождении сланцевого газа.
По этому поводу посол США в Аргентине Марк Стэнли заявил, что такой подход к майнингу «поможет стране достичь своих климатических целей, сэкономит энергию и позволит заработать».