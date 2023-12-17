В мире начал развиваться майнинг на факельном газе

Окампо отметил, что компания займётся майнингом на факельном газе из Vaca Muerta в Аргентине — втором в мире месторождении сланцевого газа.

По этому поводу посол США в Аргентине Марк Стэнли заявил, что такой подход к майнингу «поможет стране достичь своих климатических целей, сэкономит энергию и позволит заработать».