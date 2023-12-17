Наука и технологии
11:15, 17 декабря 2023
1 мин.

В мире начал развиваться майнинг на факельном газе

Основатель криптокомпании Unblock Global Томас Окампо рассказал что привлёк $15 млн для развития майнинга на факельном газе. Unblock Global стала второй компанией в мире, продвигающей такой метод добычи криптовалют.

Ferra.ru

Ferra.ru

Окампо отметил, что компания займётся майнингом на факельном газе из Vaca Muerta в Аргентине — втором в мире месторождении сланцевого газа.

По этому поводу посол США в Аргентине Марк Стэнли заявил, что такой подход к майнингу «поможет стране достичь своих климатических целей, сэкономит энергию и позволит заработать».

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.