В Пакистане на выборах голос лидера партии подделали с помощью ИИ

Так, представители политической партии Пакистана Техрик-и-Инсаф («Движение за справедливость») воспользовались сгенерированным нейросетью голосом своего председателя, бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, для обращения к аудитории. Хан отбывает трёхлетнее тюремное заключение по обвинению в коррупции.

Верховный суд Пакистана запретил представителям Техрик-и-Инсаф регистрироваться на парламентских выборах, поэтому в политическом противостоянии участие приняли независимые кандидаты, которых поддержала партия. А голосом Хана его однопартийцы поблагодарили людей за активность.

По мнению экспертов, это яркий пример интеграции и влияния ИИ на политические процессы. И это настораживает, так как говорит о всё большом распространении в будущем дипфейков для достижения политических целей.

«Я был полностью уверен, что вы все выйдете голосовать. Вы оправдали мою веру в вас, и ваша массовая явка ошеломила всех», — заявил голосовой ИИ-двойник Имрана Хана.