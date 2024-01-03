Наука и технологии
03:00, 03 января 2024
1 мин.

В предвкушении: биткоин резко вырос выше $45 тысяч накануне одобрения ETF

В ночь с 1 на 2 января резко вырос биткоин, теперь монета торгуется за более чем $45 тысяч.

Ferra.ru

Ferra.ru

За одну ночь BTC рекордно вырос на более чем 15% с начала декабря и постепенно набирает обороты. Эксперты предрекают дальнейший рост вплоть до $50 тысяч. Рост и оптимистичные прогнозы биткоина связаны с предстоящим 10 января, всё более вероятным, признанием спотовых ETF американским регулятором, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Как пишет Bloomberg, часть трейдеров в США и Европе боятся упустить выгоду в преддверии надвигающегося одобрения, и уже начали «покупать 1 января, первым делом новогоднего утра».

В криптосообществе надеются на продолжение этой тенденции и вливание миллиардов в актив после одобрения SEC.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.