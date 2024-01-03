В предвкушении: биткоин резко вырос выше $45 тысяч накануне одобрения ETF

За одну ночь BTC рекордно вырос на более чем 15% с начала декабря и постепенно набирает обороты. Эксперты предрекают дальнейший рост вплоть до $50 тысяч. Рост и оптимистичные прогнозы биткоина связаны с предстоящим 10 января, всё более вероятным, признанием спотовых ETF американским регулятором, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Как пишет Bloomberg, часть трейдеров в США и Европе боятся упустить выгоду в преддверии надвигающегося одобрения, и уже начали «покупать 1 января, первым делом новогоднего утра».

В криптосообществе надеются на продолжение этой тенденции и вливание миллиардов в актив после одобрения SEC.