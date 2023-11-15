Наука и технологии
20:15, 15 ноября 2023
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В России хотят заставить банки возвращать клиентам часть денег, украденных мошенниками

Минфин России выдвинул предложение, которое может кардинально изменить подход к компенсации украденных мошенниками средств.

Ferra.ru

Ferra.ru

Согласно этому предложению, банки будут обязаны возмещать клиентам часть средств, похищенных мошенниками со счетов. Это мера направлена на стимулирование кредитных организаций к более эффективному выстраиванию системы кибербезопасности.

В банковском сообществе данное предложение вызвало удивление, а юристы считают инициативу труднореализуемой и малополезной.

Представители кредитных организаций настаивают на необходимости общей ответственности, включая сотрудничество с правоохранительными органами и регуляторами.

По данным Центрального Банка России, в 2022 году у россиян было похищено 14.2 млрд рублей, а в 2023 году ожидается увеличение этой суммы до 19 млрд рублей.

В августе 2023 года банк Тинькофф уже запустил сервис по возврату средств, украденных телефонными мошенниками, используя систему фрод-мониторинга, усиленную ИИ-технологией.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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