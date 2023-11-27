Наука и технологии
02:15, 27 ноября 2023
1 мин.

В России появился новый бренд электроники — OSiO

Российский рынок электроники обогатился новым игроком — брендом OSiO, представленным группой компаний ICL.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это событие стало важным шагом в развитии отечественного производства радиоэлектронной продукции.

Сообщается, что новый завод ICL, расположенный в особой экономической зоне Иннополис, занимает площадь 8 тыс кв м и оснащен современными цехами по поверхностному монтажу печатных плат и автоматизированными конвейерными линиями.

OSiO, ориентированный на российский рынок розничной техники, уже в ноябре-декабре 2023 года представит свои первые продукты — ноутбуки OSiO FocusLine.

Новинки появятся в крупнейших российских сетях, таких как М.Видео-Эльдорадо, DNS и Ситилинк по цене от 40 тыс рублей.

В будущем ассортимент бренда расширится до моноблоков, ПК, мониторов и геймерских видеокарт.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::0999a06d-9f11-4300-93e4-89b4201e7d14
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.