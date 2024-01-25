В России протестировали умные часы Xiaomi с измерением давления и специальной манжетой

Xiaomi Watch H1 имеет в комплекте ремешок М с охватом запястья 130−160 мм, ремешок L с охватом от 161 мм. Оба ремешка идут с манжетой. Также в коробке с часами идут запасной коннектор для манжеты, краткое руководство, макет для измерения размера запястья, руководство по правильной регулировке ремешка и измерения давления. Наконец, вместе вы получаете с Watch H1 зарядку с двумя пинами.

К сожалению, глобальной версии Xiaomi Watch H1 не будет — только китайская. Есть у этих часов датчики пульса, атмосферного давления, температура, гироскоп, акселерометр, датчик магнитного поля, внешней освещённости, холла, ЭКГ и пр.

Диагональ дисплея у часов составляет 1,43 дюйма, разрешение — 466×466. Яркость и цветопередача у экрана отличные, есть поддержка Always On Display.