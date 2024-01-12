В России решили научить ИИ понимать юмор

Ученые предлагают использовать более разнообразные и близкие к естественному общению данные для обучения, что значительно повышает точность распознавания юмора.

В экспериментах с нейросетями, включая RoBERTa, ChatGPT и Flan-UL2, ученые проверили способность моделей выявлять юмор в диалогах из произведений Льюиса Кэрролла, Чарльза Диккенса и других, а также в ироничных социальных медиа-сообщениях. Оказалось, что модели, обученные на разнообразных данных, успешнее справлялись с этой задачей.