Наука и технологии
21:45, 24 ноября 2023
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В России создадут национальную систему видеонаблюдения за 12 млрд рублей

В России запланировано создание национальной системы видеонаблюдения в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Ferra.ru

Ferra.ru

Минцифры предложило разработать единую платформу для хранения и обработки информации всех городских систем видеонаблюдения страны. Реализация проекта оценена в 12 млрд рублей.

Целью инициативы является централизация существующих систем видеонаблюдения в российских городах.

В настоящее время в стране работают 1.2 млн камер видеонаблюдения, но лишь половина из них подключена к централизованным системам. Проект также предусматривает обязательное подключение к платформе подъездных камер.

Видеопоток будет анализироваться при помощи технологий распознавания лиц и образов. По планам Минцифры, к 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн, и все они будут подключены к ИИ-системам для эффективной обработки видеопотока.

Несмотря на опасения рынка относительно высоких расходов, ведущие эксперты в сфере видеонаблюдения поддерживают идею централизации, утверждая, что это экономически эффективный подход.

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