В России создали дрон, обнаруживающий радиацию

Он предназначен для выявления химических и радиоактивных источников загрязнения воздуха с использованием дронов.

Новейший комплекс представляет собой систему из FPV-дронов, оснащенных специализированными датчиками для поиска радиации и ядовитых газов.

Эти дроны способны в течение считанных секунд провести мониторинг на площади в несколько кварталов и обнаружить утечку с точностью до метра. Таким образом, комплекс обещает стать важным инструментом для коммунальных служб и МЧС, обеспечивая оперативное реагирование на потенциальные угрозы.

Таким образом, данный проект демонстрирует, как современные технологии и инновации могут быть использованы для повышения безопасности и оперативности реагирования на экологические и техногенные угрозы, обеспечивая тем самым защиту здоровья и благополучия населения.