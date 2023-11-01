Наука и технологии
17:15, 01 ноября 2023
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В России создали дрон, обнаруживающий радиацию

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России разработали уникальный разведывательный FPV-комплекс «Хруст».

Ferra.ru

Ferra.ru

Он предназначен для выявления химических и радиоактивных источников загрязнения воздуха с использованием дронов.

Новейший комплекс представляет собой систему из FPV-дронов, оснащенных специализированными датчиками для поиска радиации и ядовитых газов.

Эти дроны способны в течение считанных секунд провести мониторинг на площади в несколько кварталов и обнаружить утечку с точностью до метра. Таким образом, комплекс обещает стать важным инструментом для коммунальных служб и МЧС, обеспечивая оперативное реагирование на потенциальные угрозы.

Таким образом, данный проект демонстрирует, как современные технологии и инновации могут быть использованы для повышения безопасности и оперативности реагирования на экологические и техногенные угрозы, обеспечивая тем самым защиту здоровья и благополучия населения.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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