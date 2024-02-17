В серьезной научной статье нашли ИИ-изображения крыс с огромными гениталиями

Научное сообщество всколыхнулось после того, как в рецензируемой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology, были представлены нелепые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, в том числе крыса с гротескно увеличенными гениталиями. Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу честности процесса рецензирования и потенциального злоупотребления искусственным интеллектом в научных публикациях.

Статья под названием «Клеточные функции сперматогониальных стволовых клеток в связи с сигнальным путем JAK/STAT» включала три рисунка, созданные с помощью Midjourney. На рисунке 1 была изображена крыса с анатомически неправильными гениталиями, обозначенными как «dck», а также бессмысленный текст «dissilced» и «iollotte sserotgomar». Рисунки 2 и 3 были не менее проблематичными: на них вместо сложного сигнального пути была изображена перепутанная диаграмма с бессмысленным текстом и коллаж из не поддающихся интерпретации изображений, соответственно.

Ученые выразили возмущение и недоверие в социальных сетях, задаваясь вопросом, как такие вопиюще несовершенные изображения могли пройти экспертную оценку. Издательство Frontiers признало обеспокоенность и начало расследование, пообещав сообщить о его результатах.