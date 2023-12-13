Наука и технологии
13:30, 13 декабря 2023
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В следующем году Huawei откроет завод во Франции

Стало известно о планах китайской компании Huawei построить и запустить завод по производству оборудования для сетей мобильной связи. Строительство должно начаться в 2024 году.

N509FZ / Wikimedia Commons

N509FZ / Wikimedia Commons

По информации источника, такой завод Huawei планировала построить в 2020, но в планы вмешалась пандемия. Затем в силу политики и в целом шаткого положения компании в Европе из-за американских санкций та же Франция запрещала местным операторам использовать оборудование Huawei для сотовой связи. Тем не менее в 2022 году французские власти всё же продлили компании лицензию.

Завод планируют запустить в 2025 году. Предприятие будет находиться вблизи Страсбурга, в коммуне Брюмат.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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