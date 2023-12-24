В США 29 декабря назначили днём окончательного рассмотрения заявок на ETF

Регулятор поставил условие, что для попадания в первую волну потенциальной выдачи лицензий на ETF, компании должны к 29 декабря предоставить документы, обновлённые согласно рекомендациям SEC, это дата окончательного рассмотрения заявок. В противном случае компании, которые не успеют подать исправленные заявки — датой возможного одобрения ETF назначено 10 января — будут включены в другие списки, дата рассмотрения которых ещё неизвестна.

Среди прочих во встрече с SEC участвовали такие гиганты, как BlackRock, Grayscale Investments, ARK Investments и 21 Shares. Две последние подали совместную заявку, которую SEC планирует рассмотреть как раз 10 января. Всего известно о 13 заявках, которые потенциально могут быть удовлетворены регулятором.