Наука и технологии
15:45, 08 ноября 2023
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В США криптоаналитики не хотят работать на государство из-за владения активами

Американский госрегулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), столкнулась с проблемами при найме экспертов по криптовалютам.

Kanchanara / Unsplash

Kanchanara / Unsplash

Ситуация в том, что все реальные эксперты — частники, владеющие криптовалютами, а это фундаментальное препятствие для их работы с государством в сфере цифровых активов. Это правила Управления советника по этике.

Из-за этого SEC не может нанять достаточное количество специалистов в необходимый срок. Кроме того, с SEC не хотят связываться из-за проблем в руководстве и производительности регулятора.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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