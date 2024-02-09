В США критически оценили новый закон ЕС о регулировании ИИ

Обозреватели отмечают, что ЕС вряд ли сможет сделать так, чтобы совместить свою ограничительную политику и развитие весьма специфической и сложной отрасли. Поэтому европейский «Закон об искусственном интеллекте» американцы называют «амбициозным», несмотря на то, что европейские законодатели хотят «обуздать новые технологии, настолько продвинутые, что они могут представлять системный риск, защищая при этом конфиденциальность и явно запрещая некоторые виды профилирования».

Одними из проявлений этого «детализированного» законодательства обозреватели считают требования Еврокомиссии к изменениям магазинов приложений Apple и Google, заставляя компании открывать свои изолированные экосистемы для равной конкуренции и безопасности пользователей, усиления конфиденциальности, в частности, уведомлений о размещении файлов cookies и т.д.

По мнению журналистов, такие требования могут привести к противоположному результату: вместо развития начнётся стагнация отрасли ИИ в Европе. Модели искусственного интеллекта общего назначения, которые могут применять абстрактное мышление и адаптироваться к новым ситуациям, столкнутся с самой жёсткой проверкой, если превысят определённый порог вычислительной мощности при обучении. В настоящее время это относится только к чат-боту GPT-4 американской компании Open AI, а не к её конкурентам из ЕС.