В США малый бизнес всё чаще использует ИИ вместо найма новых сотрудников

Одним из примеров этой практики стал предприниматель Арион Герберт, владелец известного в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, бизнеса по организации спортивно-развлекательных лиг. Сначала это было скорее хобби, но быстро это дело превратилось в микропредприятие с годовым оборотом в $500 тысяч. По мнению Герберта, успех отчасти обусловлен инструментами генеративного искусственного интеллекта.

Он перестал писать сам и нанимать копирайтеров для создания маркетинговых текстов в целях продвижения бизнеса. Вместо этого предприниматель нанял помощников для создания генерируемых ИИ маркетинговых материалов для своих мероприятий. По словам Герберта, использование генеративных нейросетей помогло его компании выделиться и привлечь больше клиентов, чем когда они полагались только на платное продвижение в соцсетях и на сарафанное радио.

Также бизнесмен отметил, что использование услуг в сфере ИИ обходится дешевле, чем найм нового сотрудника. «Это низкий риск и высокая награда, потому что цены, которые мы платим за этот контент, вполне приемлемы по сравнению с тем, сколько бы мы потратили на создание подобного материала человеком», — рассказал Герберт.