В США обеспокоились безопасностью потребителей из-за китайских товаров

Чиновник сообщил, что с учётом торгового потока между США и КНР у ведомства возникает вопрос о безопасности множества ввозимых в страну товарных позиций ввиду скудной информации об этих продуктах. Управление получает информацию о ввозе товаров от Таможенной и Пограничной служб США, чтобы выявлять грузы, которые могут угрожать безопасности потребителей. Основываясь на методологии оценки рисков агентство, возглавляемое Джохолске, определяет грузы, которые должны быть отмечены для физического досмотра.

Но ситуация осложняется взрывным ростом маркетплейсов, которые доставляют товары не опосредованным торговым потоком, а напрямую клиентам из Китая и под заказ. Отследить эти товары практически невозможно, прежде всего из-за нехватки сотрудников ведомства.

Выводы из отчёта Джохолске озвучил представитель Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC). Он заявил, что огромное количество товаров, поставляемых напрямую американским потребителям с заводов в Китае, ограничивает возможности США по обеспечению соблюдения стандартов безопасности продукции, что как раз и вызывает наибольшие опасения.