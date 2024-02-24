Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2024, 15:00
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В США обеспокоились вмешательством хакеров в выборы президента с помощью ChatGPT

Исследователи кибербезопасности из компании CrowdStrike сообщили, что в 2024 году хакеры и «хактивисты» разных специализаций начнут активно разрабатывать свои инструменты для влияния на выборы и другие политические процессы.
Ferra.ru

Ferra.ru

По словам специалистов CrowdStrike, об этом свидетельствуют обнаруженные в Сети следы разработок различных программ на основе ChatGPT и других чат-ботов, которые эксперты назвали потенциальной угрозой для выборов.

Учитывая, что 2024 год будет богат на политические события, включая выборы президентов в разных странах, в которых примет участие добрая половина человечества, хакеры могут начать создавать инструментарий для генерирования фейков, ложных обращений политиков, в том числе дипфейков, ложных текстов и т.п. При этом исследователи не могут точно сказать, как это может выглядеть, но подчёркивают, что угрозы со стороны хакеров становятся всё более очевидными.

«Учитывая лёгкость, с которой инструменты ИИ могут генерировать обманчивые, но убедительные повествования, злоумышленники будут активно использовать их», — подчеркнули специалисты.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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