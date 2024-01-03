В США оценили текущую стоимость соцсети Х Илона Маска

Согласно информации, через 14 месяцев стоимость бывшего Twitter составила всего $12,54 млрд на фоне покупки соцсети Маском за $44 млрд. Стоимость снизилась на 70%.

При этом в текущую оценку включено и падение стоимости компании после ухода с платформы крупных рекламодателей якобы из-за антисемитских высказываний владельца соцсети.

Axios отмечает, что в распоряжении Fidelity необязательно имеется «много инсайдерской информации о финансовых результатах X, если вообще таковая имеется», несмотря на то, что агентство «является акционером частного бизнеса».

Поэтому текущая оценка соцсети Х может отличаться по данным других акционеров.