В США похвалили регулятор за улучшение знаний о криптовалютах

По мнению Вуд, SEC продемонстрировала лучшее, чем раньше, понимание проблематики и процессов криптовалютной отрасли, что может положительно сказаться на решениях регулятора относительно биткоин-ETF. Поэтому регулятор вполне может ещё до 10 января 2024 года одобрить отредактированные заявки. Компании должны были подать их до 29 декабря.

Также Вуд выразила решительную уверенность, что стабильный бычий рост биткоина продолжится и в 2024 году.