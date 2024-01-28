В США политик потребовал от АНБ прекратить скупку данных из браузеров американцев

Это информация из мобильных браузеров, которую «агенты Дяди Сэма», как сказано в материале издания The Register, собирают на незаконных основаниях из смартфонов. Такие сведения об американских пользователях поступают разведке от брокеров данных. А эти брокеры получают информацию из Интернета и нативных приложений на устройствах людей, и сначала данные передаются разработчикам приложений и их маркетинговым партнёрам.

В письме Хейнс сенатор Уайден указал, что не только разные американские спецслужбы покупают данные о местоположении пользователей, что обычно требует постановления суда, но и АНБ регулярно скупает внутренние интернет-метаданные американцев, в том числе их привычки и цифровой след в Сети. И всё это, как оказалось, происходит без ордера.

По словам Уайдена, АНБ прикрывается разделом 702 Закона США о наблюдении за иностранными разведками. На протяжении многих лет АНБ перехватывает разговоры американских граждан с иностранцами, следя прежде всего за американцами.