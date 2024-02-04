Опубликовано 04 февраля 2024, 08:15
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В США появился ещё один магазин с полностью автоматизированной кассой
В пригороде Чикаго Аврора, в США, в местном магазине «шаговой доступности» немецкой торговой сети Aldi появилась первая полностью автоматизированная касса, проходя через которую покупателю не нужно сканировать товары, потому что система уже зафиксировала все товары и рассчитала общую стоимость.
Aldi.us
Кассовая система Aldi Go разработана компанией Grabango. Кассовое оборудование использует камеры на основе компьютерного зрения и датчики, установленные на потолке, чтобы следить за покупателями, когда они проходят через магазин, и записывать товары, которые они выбирают.
Отличие этой системы от подобных, в частности, от той, которая используется в Amazon, — в масштабах магазина. Магазин Aldi, о котором идёт речь, — относительно небольшая торговая точка. Покупатели, проходя через кассу, просто проводят транзакцию в одно движение смартфона.