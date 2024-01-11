Наука и технологии
21:45, 11 января 2024
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В США представили похожее на лифт устройство для создания голограммы собеседника

Американская компания Holoconnects на выставке CES 2024 представила свою инновационную разработку — устройство для голограмм, создаваемых в ходе видеоконференций. Устройство под названием Holobox представляет собой прозрачную будку, похожую на лифт.

Holoconnects / YouTube

Holoconnects / YouTube

Во время видеосвязи Holobox выводит голограмму собеседника в полный масштаб, создавая ощущение реального присутствия человека. Устройство с помощью специализированного софта анализирует видеосигнал с камеры и преобразует в голограмму. Для создания голограммы достаточно камеры и белого фона за спиной. Как объясняют разработчики, голограмма передается через Сеть между двумя Holobox: на втором устройстве изображение отображается на прозрачном экране.

Существует и уменьшенная версия — Holobox Mini, имеющая такой же функционал. Holobox Mini умещается на столе или полке. Устройство выводит голограмму в масштабе 1:4.

Автор:Андрей Кадуков
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