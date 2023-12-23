В США представили закон о «роботах-убийцах»: что о нем известно

Законопроект уже прошел слушания, и в настоящее время ведутся дискуссии, направленные на доработку формулировок и решение проблем заинтересованных сторон.

Законопроект не стремится помешать инновациям в развивающейся отрасли робототехники, а скорее устанавливает стандарты для обеспечения ответственного использования. Примечательно, что такие компании, как Boston Dynamics, известная созданием таких роботов, как Spot, была в авангарде борьбы за этические нормы. Предлагаемый закон получил положительные отзывы даже от торговой ассоциации робототехники, подчеркивая важность предотвращения потенциального использования роботов не по назначению.

Хотя закон не содержит прямого запрета на использование роботов правоохранительными органами, он призывает к прозрачности и соблюдению существующих протоколов. Этот шаг является упреждающей мерой, отчасти вдохновленной реальными инцидентами с роботами, направленной на создание безопасных условий для развития робототехнической промышленности без ущерба для общественной безопасности.