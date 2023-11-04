В США рассекретили данные о тайном алгоритме Amazon для сохранения лидерства

В документах это названо Project Nessie («Проект Несси»). Суть его в том, что Amazon, чтобы сохранить лидерство на рынке, заставлял работающий с ним малый бизнес иметь самые низкие цены и привлекать как можно больше клиентов.

Хитрость «Проекта Несси» в том, что на самом деле Amazon цены повышал: за два года более чем на $1 млрд. А к продавцам применялись «карательные меры»: повышение сборов, постоянно меняющиеся требования и различные взыскания. Также Amazon следил за своими продавцами и наказывал их, если они предлагали более низкие цены на других платформах, что, по мнению FTC, является нарушением антимонопольного законодательства.

Руководство компании отрицало эти подозрения, но FTC докопалась до существа работы алгоритмов и в сентябре подала на Amazon в суд.