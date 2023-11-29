В США регулятор начал изучать общественное мнение перед признанием биткоин-ETF

SEC готова рассмотреть комментарии с детальной аргументацией. Ведомству важно понять, насколько ETF защищают интересы инвесторов от мошенничества и манипуляций на рынке.

В течение 21 дня заинтересованные лица должны направить SEC комментарии. А ведомство в течение двух недель выработает контраргументы. При этом в письме SEC сказано, что изучение общественного мнения ещё не означает положительной позиции по ETF.

Тем не менее юристы, в частности Скотт Джонсон, считают, что действия SEC как раз являются сигналом к вероятному признанию регулятора ETF. Произойти это может до 10 января 2024 года.