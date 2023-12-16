Наука и технологии
09:00, 16 декабря 2023
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В США регулятор не принял петицию о новых правилах регулирования криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила петицию американской криптобиржи Coinbase с предложением о разработке новых правил регулирования криптовалют.

Sec.gov

Sec.gov

Решение SEC прокомментировал глава регулятора Генри Генслер. Он отметил, что в новых правилах нет никакой необходимости, потому что операции в этой сфере регулируются федеральным законодательством.

Генслер подчеркнул, что тот правовой режим, который сейчас действует, «надлежащим образом регулирует ценные бумаги криптоактивов».

«Таким образом, в той мере, в какой криптоактивы предлагаются и продаются в форме инвестиционного контракта, и в той мере, в какой организации осуществляют промежуточные операции с ценными бумагами криптоактивов, применяются федеральные законы о ценных бумагах», — сказано в заявлении SEC.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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