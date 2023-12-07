В США регулятор возобновил отмену сделки между Microsoft и Blizzard

Сумма сделки составила $69 млрд, британские регулирующие органы признали слияние компаний законным, в США суд тоже вынес положительное решение. Но FTC не согласилась с этим решением, заявив о судебной ошибке.

Регулятор считает, что судья ошиблась при рассмотрении дела, не увидев нарушения конкуренции. Как именно FTC намерена действовать дальше, пока неизвестно.