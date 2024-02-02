В США решили изучить особенности энергопотребления майнерами

Будут изучены спрос на электричество для майнинга, география источников энергопотребления и их потенциал. Кроме майнеров EIA запросит мнения и комментарии на тему майнинга криптовалют у общественности.

В 2021 году США впервые обогнали Китай в рейтинге по доле хешрейта. Высокий хешрейт требует серьёзных энергозатрат.

«Мы сосредоточимся на том, как развивается спрос на энергию для майнинга криптовалют, определим географические области с высоким ростом и количественно оценим используемые источники»,— сообщил администратор EIA Джо ДеКаролис.