В США впервые начались торги биткоин-ETF: рост актива составил 22,5%

Моментальный рост актива составил 22,5%, этот ETF торгует на уровне $26,81. В течение утра и днём 11 января общая сумма акций IBIT составила порядка $2 млн.

По словам старшего аналитика Bloomberg по ETF Эрика Балчунаса, «такой большой объём будет отличным первым полным днём для среднего ETF». Но также он предупредил, что этот первоначальный объём может быть обусловлен BlackRock.