В США запустили клиники CarePod, где врачей и персонал заменил ИИ
В США началась новая эра в области здравоохранения с запуском CarePods — первых в мире клиник, полностью управляемых искусственным интеллектом.
Forward
CarePods представляют собой персонализированные «порталы здоровья», с помощью которых можно получить доступ к широкому спектру медицинских услуг. Они разработаны для лечения существующих заболеваний и предотвращения будущих проблем со здоровьем.
Пациенты могут воспользоваться услугами, включая обнаружение болезней, биометрическое сканирование тела, анализы крови и многое другое.
Клиники CarePod уже развернуты в торговых центрах, спортзалах и офисных зданиях, и компания Forward планирует удвоить их количество в 2024 году. Начало работы клиник запланировано в районе залива Сан-Франциско, Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии.
Сообщается, что за созданием CarePod стоит команда врачей из ведущих университетов, таких как Гарвард, Джонс Хопкинс и Колумбия.