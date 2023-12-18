Наука и технологии
15:00, 18 декабря 2023
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В США запустили клиники CarePod, где врачей и персонал заменил ИИ

В США началась новая эра в области здравоохранения с запуском CarePods — первых в мире клиник, полностью управляемых искусственным интеллектом.

Forward

Forward

CarePods представляют собой персонализированные «порталы здоровья», с помощью которых можно получить доступ к широкому спектру медицинских услуг. Они разработаны для лечения существующих заболеваний и предотвращения будущих проблем со здоровьем.

Пациенты могут воспользоваться услугами, включая обнаружение болезней, биометрическое сканирование тела, анализы крови и многое другое.

Клиники CarePod уже развернуты в торговых центрах, спортзалах и офисных зданиях, и компания Forward планирует удвоить их количество в 2024 году. Начало работы клиник запланировано в районе залива Сан-Франциско, Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии.

Сообщается, что за созданием CarePod стоит команда врачей из ведущих университетов, таких как Гарвард, Джонс Хопкинс и Колумбия.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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