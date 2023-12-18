В США запустили клиники CarePod, где врачей и персонал заменил ИИ

CarePods представляют собой персонализированные «порталы здоровья», с помощью которых можно получить доступ к широкому спектру медицинских услуг. Они разработаны для лечения существующих заболеваний и предотвращения будущих проблем со здоровьем.

Пациенты могут воспользоваться услугами, включая обнаружение болезней, биометрическое сканирование тела, анализы крови и многое другое.

Клиники CarePod уже развернуты в торговых центрах, спортзалах и офисных зданиях, и компания Forward планирует удвоить их количество в 2024 году. Начало работы клиник запланировано в районе залива Сан-Франциско, Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии.

Сообщается, что за созданием CarePod стоит команда врачей из ведущих университетов, таких как Гарвард, Джонс Хопкинс и Колумбия.