В США заявили о создании системы управления войсками с помощью ИИ

По словам Хикс, речь идёт о разработке «Объединённой системы командования и управления силами и средствами во всех сферах». Пентагон для этого делает «необходимые инвестиции», которые касаются разработок в сфере «обработки крупных массивов данных, искусственного интеллекта, облачных технологий и иных новейших технологий такого рода».

Хикс подчеркнула, что ещё в 2023 году поручила специализированным отделам Минобороны США разработать к концу года тот самый «минимальный потенциал» объединённой системы командования. Причём речь идёт не о единой системе, а о комбинации различных видов технологий, включающих разные инструменты.

«Минимальный жизнеспособный потенциал для <...> [этой системы] в настоящее время готов. У него низкая задержка [при обработке запросов], и он чрезвычайно надёжный. По соображениям безопасности я не могу сказать, где и для чего применяется этот потенциал. Однако могу сказать, что задача [разработки системы] была не из лёгких, особенно с учётом необходимости её решения за полгода», — заявила Хикс.