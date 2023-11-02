В Великобритании 28 стран подписали Декларацию по безопасному использованию ИИ

Документ подписали 28 стран. Был сформирован главный принцип Декларации, что для «всеобщего блага искусственный интеллект должен проектироваться, разрабатываться, внедряться и использоваться безопасным образом, чтобы быть ориентированным на человека, заслуживающим доверия». По мнению участников саммита, ИИ представляет собой особый риск, который распространяется «на каждодневную жизнь».

«Необходимо учитывать аспекты защиты прав человека, справедливости, прозрачности, подотчётности, безопасности, регулирования, надлежащего надзора со стороны человека, этики, а также конфиденциальности и защиты данных», — указывается в Декларации.

Документ распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака.