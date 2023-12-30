Наука и технологии
00:00, 30 декабря 2023
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В Великобритании протестировали скорость интернета и пришли в ужас

Агентство BusinessComparison.com протестировало скорость мобильного и десктопного интернета в Великобритании и странах Европы. В среднем широкополосная связь в Британии быстрее, чем в других европейских странах, но тесты показали отсталость при загрузке веб-страниц на мобильных устройствах и компьютерах по сравнению с рядом стран ЕС.

Ferra.ru

Ferra.ru

По скорости мобильного интернета Великобритания оказалась на 15 месте, настольного — на 17. Время загрузки британского интернета оказалось на секунду дольше, чем в лидирующих странах. Так, на первом месте во всех тестах оказалась Швеция.

BusinessComparison.com / Daily Mail

BusinessComparison.com / Daily Mail

BusinessComparison.com / Daily Mail

BusinessComparison.com / Daily Mail

«Была проанализирована средняя скорость загрузки веб-страниц как на настольных, так и на мобильных устройствах для каждой страны Европы, используя цифру того, сколько времени потребуется для загрузки страницы посетителю на внутреннем рынке», — сообщил исполнительный директор по цифровому контенту BusinessComparison.com Сэм Уайт.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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