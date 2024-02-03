В VR-шлеме Apple скрыли еще один «XL-порт» с Lightning

Вот он, «Мега-Lightning». Под удобным ремешком скрывается 10-контактное чудо. Его назначение остается неясным, но его размер заставляет задуматься.

Это открытие произошло уже после того, как Apple перевела iPhone на USB-C, казалось бы, отказавшись от Lightning. Тем не менее Vision Pro продолжает использовать проприетарный разъем, вызывая вопросы о приверженности Apple этому стандарту и потенциальных проблемах с соблюдением требований.

iFixit с разборкой не закончили, так что стоит ждать больше открытий.