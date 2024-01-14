В Японии откроют первую в мире виртуальную школу, но с настоящим аттестатом

По окончании все, кто посещал школу в метавселенной, смогут получить реальные аттестаты о среднем образовании. При этом для посещения такой школы ученики смогут использовать 3D-аватары в стиле аниме.

В виртуальных школах будут преподаваться предметы по программе, одобренной Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. Школьники будут посещать школу полностью в виртуальном пространстве в течение 3 лет.

Как отмечается, ученики средней школы метавселенной будут бесплатно обеспечены VR-оборудованием и смогут посещать школу из любой точки Японии или из-за рубежа.