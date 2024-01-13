Наука и технологии
17:15, 13 января 2024
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В Японии создали колонки, передающие запахи

На выставке CES 2024 был представлен уникальный девайс — Aroma Speaker 60 от Aroma Join.

Yanko DEsign

Yanko DEsign

Устройство не только воспроизводит звук, но и умеет излучать более 100 различных уникальных запахов.

Разработчики утверждают, что с помощью специального комплекта для разработки ароматов (SDK) можно создавать определенные впечатления, сочетающие видео и запах, чтобы обеспечить более «глубокий» опыт.

Колонки Aroma Speaker 60 имеют глянцево-красный дизайн и сопровождаются экраном, на котором демонстрируются различные пейзажи.

Устройство использует комбинацию из шести картриджей с эфирными маслами в каждом динамике, позволяя создавать до 60 различных запахов. Эти ароматы могут быть как приятными, так и неприятными, в зависимости от сценария, отображаемого на экране.

В данный момент Aroma Join не продает эти колонки, а использует их как доказательство концепции для привлечения разработчиков и маркетологов к созданию экосистемы.

Автор:Булат Кармак
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