В Японии создали неинвазивный метод оценки злокачественности опухолей

Ключ к новому подходу лежит в мониторинге времени жизни характерного красно-светового излучения европия. Измеряя изменения времени жизни излучения, исследователи могут эффективно определять степень злокачественности опухолевых клеток. Этот неинвазивный метод устраняет необходимость в рискованных и процедурах, таких как биопсия, предлагая более безопасную и точную альтернативу.

Разработанный метод, получивший название GPS (cancer grade probing system), способен изменить мониторинг опухолей и принятие решений о лечении. Постоянно отслеживая активность опухоли, врачи смогут получить ценные сведения о развитии заболевания и сделать обоснованный выбор лечения.