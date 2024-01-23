Опубликовано 23 января 2024, 06:00
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В Японии создали неинвазивный метод оценки злокачественности опухолей
Исследователи из Университета Хоккайдо (Япония) создали неинвазивный метод диагностики опухолей головного мозга. Используя водорастворимый люминесцентный комплекс европия, ученые разработали метод точной оценки степени злокачественности опухолевых клеток глиомы.
Ferra.ru
Ключ к новому подходу лежит в мониторинге времени жизни характерного красно-светового излучения европия. Измеряя изменения времени жизни излучения, исследователи могут эффективно определять степень злокачественности опухолевых клеток. Этот неинвазивный метод устраняет необходимость в рискованных и процедурах, таких как биопсия, предлагая более безопасную и точную альтернативу.
Разработанный метод, получивший название GPS (cancer grade probing system), способен изменить мониторинг опухолей и принятие решений о лечении. Постоянно отслеживая активность опухоли, врачи смогут получить ценные сведения о развитии заболевания и сделать обоснованный выбор лечения.