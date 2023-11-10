Васаби оказался полезен для пожилых людей

Это открытие ставит васаби в ряд продуктов, способствующих улучшению качества жизни старшего поколения.

Исследование показало, что васаби содержит уникальные фитохимические соединения, которые могут улучшать когнитивные функции и снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Эти соединения, в частности, способствуют улучшению памяти и концентрации внимания, что особенно важно для пожилых людей.

Кроме того, васаби обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с окислительным стрессом, одним из ключевых факторов старения. Это делает его не только вкусной добавкой к пище, но и важным элементом диеты, направленной на поддержание здоровья и долголетия.