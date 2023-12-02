Веб-апокалипсис: 73% интернет-трафика захватили вредоносные боты

С января по сентябрь 2023 года эти вредоносные боты занимались такими видами деятельности, как SMS-мошенничество и скраппинг. В пятерку самых опасных категорий ботов входят: захват аккаунта, скраппинг, создание фальшивых аккаунтов, тайное управление аккаунтами и злоупотребление продуктами (злоупотребление баллами лояльности и тому подобное).

Примечательно, что в третьем квартале по сравнению со вторым мошенничество с использованием SMS-платежей выросло на 2141%. Arkose Labs отмечает, что атаки «умных» ботов выросли на 291% с первого по второй квартал, что свидетельствует о росте использования сложных технологий, таких как машинное обучение и искусственный интеллект.

Рост числа ботов, управляемых искусственным интеллектом, представляет собой серьезную угрозу, поэтому необходимо оперативно принимать меры для защиты онлайн-сферы