Наука и технологии
08:15, 18 ноября 2023
1 мин.

Великобритания станет раем для всех любителей искусственного интеллекта

В отрыве от общемировых тенденций в области регулирования искусственного интеллекта Великобритания заявляет о «свободном» подходе к законодательству в этой области. Виконт Джонатан Камроуз, первый министр по вопросам искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности, в ходе конференции Financial Times заявил, что в ближайшее время не планируется вводить нормативные акты в области ИИ, подчеркнув опасения по поводу подавления инноваций и сдерживания роста.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В то время как такие страны, как ЕС и Китай, ужесточают контроль над ИИ, Великобритания твердо стоит на позициях сторонников инноваций, стремясь позиционировать себя как сверхдержаву в области ИИ. В марте правительство Великобритании опубликовало «Белую книгу», в которой подчеркивается необходимость создания благоприятных условий для развития ИИ без введения жестких правил.

Решение отложить регулирование согласуется с концепцией использования преимуществ ИИ и стимулирования технологического прогресса. Особый подход Великобритании, резко отличающийся от других стран, заставляет задуматься о том, сможет ли мягкое регулирование обеспечить правильный баланс в быстро меняющемся ландшафте современного мира.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1935688
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.