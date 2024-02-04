Верблюд провалился в колодец на космодроме Байконур

Видео спасения опубликовано в Telegram-канале министерства, его вы можете глянуть по этой ссылке, либо в источнике. С помощью пожарных рукавов спасатели аккуратно вызволили верблюда из колодца. Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь.