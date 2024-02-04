Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 03:45
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Верблюд провалился в колодец на космодроме Байконур

На космодроме «Байконур» разыгралась нешуточная драма: верблюд, забредший на одну из технических площадок, угодил в колодец. Самостоятельно выбраться животное не смогло, и на помощь ему пришли спасатели МЧС.
МЧС России

МЧС России

Видео спасения опубликовано в Telegram-канале министерства, его вы можете глянуть по этой ссылке, либо в источнике. С помощью пожарных рукавов спасатели аккуратно вызволили верблюда из колодца. Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь.

Верблюд спасен сотрудниками МЧС России из колодца. Специалисты СПСЧ № 2 Специального управления ФПС № 70 МЧС России с помощью пожарных рукавов вытянули бедолагу. Инцидент произошел на одной из технических площадок космодрома. Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь.

МЧС России
Автор:Армен Зангиев
Редакция
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