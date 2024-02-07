Ветерана Dell назначили руководителем технологического фонда Саудовской Аравии

Поддерживаемая Саудовским государственным инвестиционным фондом, компания Alat стремится «преобразовать экономику королевства», инвестируя в передовые технологии и создавая «устойчивый центр передового опыта в области электроники и промышленности». Мидха выделил возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект и умные устройства в качестве ключевых направлений, используя богатые природные ресурсы Саудовской Аравии и внедряя «стандарты Индустрии 4.0».

Официальный запуск предприятия ожидается 20 февраля этого года.