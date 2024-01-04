Видео и надпись «НЕ ОТВЛЕКАТЬ» на тыльной стороне очков: новые патенты Apple
Недавно вскрытый патент позволяет заглянуть в историю создания гарнитуры Apple Vision Pro. Сам Джони Айв оставил свой след в этой технологии (его имя нашли в документах), особенно в дисплее «EyeSight» — внешнем экране, отображающем то, что пользователь видит внутри гарнитуры.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Хотя патент не является конечным чертежом Vision Pro (насколько можно судить), он намекает на некоторые инновационные и, честно говоря, немного странные варианты использования этого внешнего дисплея. Речь идет о проецировании глаз пользователя, мигающих предупреждениях «НЕ ОТВЛЕКАТЬ» или даже о превращении ваших зрачков в гигантские иконки Zoom. Да, вы все правильно поняли.
Но стоит помнить, что патенты не гарантируют попадания функций в конечный продукт. Поэтому, хотя эти Zoom-глаза технически возможны, сильно сомнительно, что они украсят официальный релиз Vision Pro.
Остается открытым вопрос: насколько полезным окажется EyeSight? Apple еще не продемонстрировала его, оставив нас в неведении относительно его реальной функциональности. Все, что мы видели, это трансляция глаз пользователя.