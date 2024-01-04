Видео и надпись «НЕ ОТВЛЕКАТЬ» на тыльной стороне очков: новые патенты Apple

Но стоит помнить, что патенты не гарантируют попадания функций в конечный продукт. Поэтому, хотя эти Zoom-глаза технически возможны, сильно сомнительно, что они украсят официальный релиз Vision Pro.

Остается открытым вопрос: насколько полезным окажется EyeSight? Apple еще не продемонстрировала его, оставив нас в неведении относительно его реальной функциональности. Все, что мы видели, это трансляция глаз пользователя.