Наука и технологии
18:45, 30 октября 2023
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Википедию должны забыть: в России предложили удалить энциклопедию из поисковиков

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, Антон Горелкин, выступил с предложением исключить Википедию из результатов поиска в России.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это предложение было сделано на фоне блокировки Роскомнадзором ряда иностранных хостинг-провайдеров за нарушение закона «О приземлении».

Горелкин утверждает, что российские аналоги Википедии, такие как Руниверсалис и Рувики, могут вполне заменить зарубежный ресурс, превосходя его по качеству и достоверности информации.

Депутат подчеркнул, что Википедия давно перестала быть «свободной энциклопедией», и предложил распространить меры блокировки и на этот ресурс.

Он также отметил, что за I половину 2023 года Яндекс уже удалил из поиска более 190 тыс ссылок на сайты, внесенные Роскомнадзором в реестр запрещённых.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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