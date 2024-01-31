Вино станет вкуснее: создано покрытие для винограда для защиты от дыма

Распыляемое покрытие, состоящее из нановолокон целлюлозы, хитозана и бета-циклодекстрина, образует защитную пленку на винограде, пока он еще находится на лозе. Этот барьер эффективно блокирует поглощение летучих вредных соединений, которые могут придавать винограду нежелательные дымные вкусы и ароматы.

В отличие от традиционных методов, предполагающих мытье винограда после нанесения, покрытие может оставаться на плодах, исключая необходимость в дополнительных затратах воды. Такой оптимизированный процесс не только экономит время, но и не наносит вреда окружающей среде.

Обширные испытания показали эффективность покрытия в предотвращении дымного налета без ухудшения качества винограда. Более того, исследования не выявили значительного влияния на рост и урожайность винограда. В настоящее время ведутся испытания по оценке влияния покрытия на вкус, букет и другие характеристики вина.