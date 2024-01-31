Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 19:30
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Вино станет вкуснее: создано покрытие для винограда для защиты от дыма

Ученые из Университета штата Орегон разработали нетоксичный съедобный раствор, способный эффективно защитить виноград от вредного воздействия дыма лесных пожаров. Эта инновация обладает потенциалом для смягчения разрушительного воздействия лесных пожаров на качество и производство вина.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Распыляемое покрытие, состоящее из нановолокон целлюлозы, хитозана и бета-циклодекстрина, образует защитную пленку на винограде, пока он еще находится на лозе. Этот барьер эффективно блокирует поглощение летучих вредных соединений, которые могут придавать винограду нежелательные дымные вкусы и ароматы.

В отличие от традиционных методов, предполагающих мытье винограда после нанесения, покрытие может оставаться на плодах, исключая необходимость в дополнительных затратах воды. Такой оптимизированный процесс не только экономит время, но и не наносит вреда окружающей среде.

Обширные испытания показали эффективность покрытия в предотвращении дымного налета без ухудшения качества винограда. Более того, исследования не выявили значительного влияния на рост и урожайность винограда. В настоящее время ведутся испытания по оценке влияния покрытия на вкус, букет и другие характеристики вина.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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