Virgin Galactic отправила в космос очередную «порцию» астронавтов

В ходе полета, отправившегося из космопорта в Нью-Мексико, самолет-носитель Virgin Galactic VMS Eve поднял четырехместный VSS Unity на высоту около 13 км, после чего Unity запустил свой ракетный двигатель и поднялся в суборбитальное пространство.

Пассажиры Galactic 06 испытали несколько минут невесомости и захватывающий вид на Землю из черноты космоса, после чего благополучно вернулись на Землю и совершили посадку на взлетно-посадочной полосе в космопорту примерно через 90 минут после старта.

Командир Си Джей Стеркоу и пилот Никола Печиле пилотировали VSS Unity, а Майкл Масуччи и Дэн Аликс управляли VMS Eve.

Galactic 06 — это первая миссия Virgin Galactic в этом году и один из последних полетов Unity перед тем, как компания снимет космический самолет с производства, чтобы сосредоточиться на предстоящих аппаратах класса «Дельта». Ожидается, что самолеты Delta смогут летать до двух раз в неделю, начиная с тестовых полетов в 2025 году и коммерческих операций в 2026 году.