Опубликовано 02 февраля 2024, 07:30
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«Властелин колец» помог найти подростка, который «натравливал» спецназ на людей
17-летний Алан Уинстон Филион из Ланкастера, штат Калифорния, обвиняется в том, что делал фальшивые звонки в полицию по номеру 911, чтобы отправить вооруженные группы спецназа в дома ничего не подозревающих людей (Сваттинг). ФБР и другие правоохранительные органы вели расследование в отношении Филиона несколько месяцев. Они отследили его сетевую активность по каналу на YouTube, чатам Discord и именам пользователей, связанным с «Властелином колец».
Ferra.ru / Kandinsky 3
Во Флориде Филиону предъявлено четыре уголовных обвинения, включая ложные сообщения в правоохранительные органы и незаконное использование двусторонней рации. Его также обвиняют в преследовании людей по признаку расы, религии и др.
В настоящее время Филион находится под стражей без права внесения залога.
Сваттинг — серьезное преступление в США и ряде стран, которое может иметь разрушительные последствия для жертв. Оно может привести к травмам, порче имущества и даже смерти, прецеденты уже были, и не раз.